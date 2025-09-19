(VIDEO) Mașini de 245.000 € furate din Spania și Franța, oprite la granițele României

Trei mașini de lux, în valoare totală de aproximativ 245.000 de euro, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, acestea figurând în bazele de date ca fiind furate şi căutate de autorităţile din Spania şi Franţa.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, ieri, poliţiştii constănțeni au verificat o autoplatformă aflată în posesia unui cetăţean belarus, care transporta mai multe autoturisme. Verificările au scos la iveală nereguli privind seriile de şasiu şi documentele de înmatriculare. Consultarea bazelor de date a confirmat că două dintre vehicule erau furate din Spania. Maşinile, evaluate la 200.000 de euro, urmau să fie exportate în Turcia şi au fost indisponibilizate la sediul instituţiei.

În Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, poliţiştii au depistat un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, cu dublă cetăţenie română şi moldoveană. Autoturismul figura ca fiind furat, semnalare introdusă de autorităţile din Franţa. Valoarea autoturismului este estimată la 45.000 de euro.

În ambele cazuri, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru tăinuire, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale.

