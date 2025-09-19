Managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș reținut pentru luare de mită

Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, este acuzat de pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Detalii din anchetă

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 4 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, ar fi acceptat promisiunea, direct și pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, și anume atribuirea preferențială, prin achiziție directă, a unui contract de lucrări de reparații la etajul șase al Spitalului, în valoare de 900.400 lei (fără TVA).

Suspectului Singh Bhupinder i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Percheziții și bani ridicați

În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza județului Caraș-Severin, dintre care una la sediul unei instituții publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăți comerciale.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor, organele de anchetă au găsit la domiciliul suspectului Singh Bhupinder următoarele sume de bani, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor:

28.890 euro,

96.200 lei,

2.541 dolari,

340 lire,

500 franci,

5.000 forinți.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

