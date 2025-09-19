Directorul Companiei de Apă Brașov, reținut de DNA pentru cumpărare de influență și dare de mită

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Brașov au dispus, începând cu 18 septembrie, reținerea pentru 24 de ore a lui Liviu Cocoș, director interimar al SC Compania Apa Brașov SA, pentru cumpărare de influență și dare de mită.

În dosar sunt cercetați și membri ai Consiliului de Administrație al companiei, angajați ai societății, precum și o firmă de resurse umane.

Modus operandi

Potrivit procurorilor, Liviu Cocoș ar fi promis unui expert independent contracte viitoare, în schimbul numirii sale ca director general. De asemenea, i-ar fi oferit foloase necuvenite unui membru și președintelui Consiliului de Administrație, pentru ca aceștia să-l numească în funcția de director.

În perioada mai–iunie 2025, suspectul ar fi dat foloase necuvenite suspectului Liviu Dragomir, reprezentant al A.D.I.D.A.J. în Consiliul de Administrație, constând în angajarea acestuia, pentru a influența membrii CA să-l numească pe Cocoș director general.

De asemenea, suspecta Floriana Carmen Țop Ferghete, președintele Consiliului de Administrație, ar fi primit foloase necuvenite sub forma angajării unei rude apropiate în cadrul companiei, pentru ca aceasta să îl numească pe Cocoș în postul de director general.

Cocoș ar fi fost ajutat și de Mirela Suciu, șefa departamentului de resurse umane, care ar fi asigurat executarea tuturor cerințelor legate de procedura de numire și selecție, precum și întocmirea actelor de angajare ale lui Dragomir și stabilirea salariului acestuia.

Alte persoane implicate

Liviu Dragomir – trafic de influență

– trafic de influență Floriana Carmen Țop Ferghete – luare de mită

– luare de mită Mirela Suciu – complicitate la cumpărare de influență și dare de mită

– complicitate la cumpărare de influență și dare de mită B.C. , expert independent – luare de mită

, expert independent – luare de mită SC Ewora Resurse Umane SRL – complicitate la luare de mită

Percheziții și ancheta

Procurorii anticorupție au efectuat percheziții la Compania de Apă Brașov și la locuințele unor politicieni, precum și la punctele de lucru ale unor firme implicate. În total, au avut loc 12 percheziții în județele Brașov și Galați, din care 4 la instituții publice și restul la domiciliile persoanelor vizate sau sediile firmelor.

Cercetările vizează infracțiuni de corupție comise în perioada 2024–2025, de către funcționari publici și complicii acestora.

