Şoferiţă beată şi cu permisul anulat, suspectată că a provocat un accident mortal

O şoferiţă de 29 de ani, cu permisul anulat și sub influența alcoolului, este suspectată că a provocat un accident mortal în Popești-Leordeni. Victima, un bărbat de 54 de ani aflat pe moped, a fost găsită fără viață pe marginea drumului. Tânăra a fugit de la locul faptei, dar a fost prinsă ulterior de polițiști.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni au fost sesizaţi, joi dimineaţă, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din localitatea Popești-Leordeni, se află o persoană decedată, în afara părţii carosabile, potrivit IPJ Ilfov.

Tânăra a fugit de la locul accidentului

Polițiștii au stabilit că șoferița nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat pe contrasens, unde a lovit un bărbat de 54 de ani aflat pe un moped. Victima a murit pe loc. Tânăra de 29 de ani din București a fugit după accident, însă a fost găsită de autorități într-o parcare de pe Autostrada A0. Femeia avea permisul anulat și nu avea dreptul de a conduce, potrivit observatornews.ro.

Femeia, care se afla la volanul unui autoturism Porsche la momentul accidentului, a fost testată cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetată pentru mai multe infracţiuni

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, conducere unui autovehicul având permisul de conducere anulat, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

„La acest moment persoana bănuită de comiterea faptei se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier şi luarea măsurilor legale care se impun”, a precizat IPJ Ilfov.

