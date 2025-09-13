25.6 C
 A ajuns sub roţile maşinii, după un scandal, dar a scăpat cu viață

De Maria CERNĂTESCU
Accident/sursa foto:https://observatornews.ro/
Un bărbat din Drobeta Turnu Severin a scăpat cu viață de sub roțile unei mașini.

Un accident grav s-a petrecut pe o stradă din Drobeta Turnu Severin, unde un bărbat de 37 de ani a ajuns sub roţile unei maşini. Doar o minune a făcut să fie găsit în viaţă de salvatori, care l-au transportat de urgenţă la spital cu răni grave. Din primele cercetări, totul ar fi pornit de la o ceartă cu altă persoană. 

Tot incidentul a pornit de la un scandal, pe care bărbatul de 37 de ani îl avea cu o cunoştinţă mai veche: 

„Îl cunoşteam dinainte, am avut un conflict în Olanda, l-am ajutat cu 400 de euro. Pe el şi pe un tovarăş de-al lui, ca să ajungă acolo să lucreze. Mi-a băgat mâna în gât, după care m-a ameninţat. Am profitat de moment, am trecut strada pentru a nu avea probleme cu respectivul”.

Intersecţia în care a avut loc tragedia era intens circulată, astfel că unul dintre şoferi nu a avut timp să frâneze. Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul a ajuns sub roţile maşinii. Speriaţi, oamenii au sunat de urgenţă la 112

