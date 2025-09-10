O româncă de 26 de ani s-a sinucis într-o închisoare din Italia

O deținută româncă în vârstă de 26 de ani şi-a pus capăt zilelor prin spânzurare în celula sa din închisoarea Sollicciano din Florența. Eforturile poliției penitenciare și ale paramedicilor sosiţi la faţa locului pentru a o salva au fost în zadar.

Femeia fusese arestată în urmă cu un an, potrivit avocatului ei, Luca Maggiora, care s-a întâlnit cu ea vinerea trecută. Acesta își amintește că românca era „bine dispusă” la ultima întâlnire, mai ales pentru că acesta o anunţase că va putea solicita arestul la domiciliu în urma demersurilor făcute de apărător, relatează publicaţia Avvenire.

Românca fusese arestată, fiind acuzată că a atacat un bărbat în vârstă de 91 de ani într-o clădire din centrul Florenței, faptă care stârnise agitație în oraș şi indignare în cadrul opiniei publice. Victima, care a căzut la pământ, a suferit răni foarte grave. Pe 15 aprilie, în urma procesului aflat la prima instanță, cu procedură simplificată, a fost condamnată la patru ani și opt luni.

Sinuciderea a avut loc într-o închisoare considerată printre cele mai dezastroase din Italia în ceea ce privește atacurile asupra personalului și starea infrastructurii sale. Chiar în acest penitenciar sâmbătă, din cauza unei lipse grave de apă, a izbucnit un incendiu, care a dus la rănirea a opt gardiene.

