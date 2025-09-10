23.4 C
Mehedinți: Poliția a prins un tânăr fugit din arestul la domiciliu după ce a rupt brățara de monitorizare

De Mariana BUTNARIU

Un tânăr de 19 ani din județul Mehedinți a fost prins de polițiști după ce a rupt brățara de monitorizare și a fugit din arestul la domiciliu. Acesta se afla sub măsura preventivă într-un dosar de tâlhărie calificată.

Mobilizare pentru prinderea fugarului

Pentru depistarea tânărului, Poliția a organizat filtre în trafic și a emis un mesaj RO-Alert către cetățeni.

„În urma mesajului RO-alert transmis cetățenilor și a informațiilor obținute, polițiștii mehedințeni au acționat cu celeritate și au reușit identificarea și reținerea tânărului de 19 ani, depistat pe raza localității Ciochiuța”, a transmis IPJ Mehedinți

Fugarul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, unde urmează să fie desfășurate activitățile de cercetare specifice.

