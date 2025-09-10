Accident grav, cu opt persoane implicate, după ce două autovehicule s-au ciocnit frontal

Pe un drum judeţean din judeţul Argeş s-a produs, marţi dimineaţă, un grav accident rutier, în care au fost implicate opt persoane. Două autovehicule s-au ciocnit violent într-o curbă. Primele date de la faţa locului arată că o persoană este inconştientă, iar altele sunt rănite.

Evenimentul rutier, în care au fost implicate două autovehicule, s-a produs pe Drumul Judeţean 504, la intrarea în localitatea argeşeană Popeşti. Primele date de la faţa locului arată dă două autovehicule s-au ciocnit frontal, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai Poliţiei.

”Forţele de intervenţie ajunse la locul solicitării, au identificat opt victime, dintre care una inconştienţă. Celelalte şapte victime sunt de sex masculin, sunt conştiente”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

La locul, accidentului se află mai multe ambulanţe, dar şi echipaje ale pompierilor.

