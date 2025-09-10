România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16, în urma atacului cu drone din Ucraina

Alertă aeriană şi în România, în urma atacului cu drone din Ucraina. Au fost ridicate de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române. Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localităţii ucrainene Vâlcov, la graniţa cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

A fost transmis mesaj Ro-Alert

Sursa citată a precizat că, la ora 01.27, a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.



”Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare”, a mai transmis instituţia citată.

MApN anunţă că asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian în permanenţă

Ministerul Apărării Naţionale anunţă că menţine în permanenţă un nivel ridicat de vigilenţă şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru national.

”Suntem în contact permanent cu aliaţii noştri, schimbăm în timp real informaţii operative şi acţionăm ferm pentru garantarea securităţii României şi a flancului estic al NATO”, anunţă MApN.

