România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16, în urma atacului cu drone din Ucraina

De Magda Dragu
Alertă aeriană şi în România, în urma atacului cu drone din Ucraina. Au fost ridicate de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române. Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localităţii ucrainene Vâlcov, la graniţa cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat la ora  00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

A fost transmis mesaj Ro-Alert

Sursa citată a precizat că, la ora 01.27, a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

”Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.
La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare”, a mai transmis instituţia citată.

MApN anunţă că asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian în permanenţă

Ministerul Apărării Naţionale anunţă că menţine în permanenţă un nivel ridicat de vigilenţă şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru national.

”Suntem în contact permanent cu aliaţii noştri, schimbăm în timp real informaţii operative şi acţionăm ferm pentru garantarea securităţii României şi a flancului estic al NATO”, anunţă MApN.

