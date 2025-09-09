Vâlcea: Incendiu de vegetație în localitatea Fârtățești

Pompierii militari vâlceni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, în localitatea Fârtățești.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani și Gărzii de Pompieri Măciuca, cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

În aceste momente incendiul este localizat și se acționează pentru stingerea ultimelor focare.

Au ars 7 hectare de vegetație uscată și 3 hectare de litieră.

Nu au fost victime sau gospodării afectate.

