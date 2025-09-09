Gorj: Pieton rănit într-un accident rutier la Drăguțești

Un accident rutier a avut loc luni, 8 septembrie 2025, pe DN 66, în localitatea Drăguțești (județul Gorj).

Potrivit IPJ Gorj, un bărbat de 33 de ani, din Rovinari, aflat la volanul unui autoturism ce se deplasa dinspre Rovinari către Târgu Jiu, a acroșat un pieton de 72 de ani, din Drăguțești, care se angajase în traversarea străzii.

În urma impactului, pietonul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

