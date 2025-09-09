Un tânăr a murit şi altul a fost rănit după ce maşina în care se aflau a lovit gardul unei case şi s-a răsturnat

Un tânăr de 20 de ani a murit şi altul a fost rănit, în judeţul Cluj, după ce maşina în care se aflau a intrat în gardul unei case şi s-a răsturnat în curtea acesteia.

Două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în noaptea de luni spre marţi, la un grav accident rutier petrecut pe raza localităţii Popeşti, comuna Baciu.

„Apelul de urgenţă a venit în jurul orei 01.30, iar în accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara părţii carosabile. În interior s-a aflat încarcerat un tânăr, care prezenta, din păcate, leziuni incompatibile cu viaţa. Astfel, medicul prezent la faţa locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani”, a transmis, marţi, ISU Cluj.

De asemenea, a mai primit îngrijiri medicale şi ulterior a fost transportat la spital un alt tânăr de aproximativ 20 de ani. Acesta a reuşit să iasă singur din autoturism şi a fost în permanenţă conştient şi cooperant.

IPJ Cluj a precizat că, din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Baciu, aflat la volanul unui autoturism ce se deplasa spre municipiul Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă pe sensul opus, unde ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil şi s-ar fi răsturnat în curtea acestuia.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, pentru a stabili toate împrejurările producerii accidentului.

