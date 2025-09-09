(VIDEO) Trei persoane, arestate în Gorj pentru trafic de minori și viol

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj au documentat activitatea infracțională a trei persoane, acuzate de fapte grave.

Două femei, de 37 și 59 de ani, rude între ele, sunt cercetate pentru trafic de minori. Un bărbat de 71 de ani este cercetat pentru viol asupra unui minor și folosirea serviciilor unei persoane exploatate.

Cum s-a derulat cazul

Ancheta arată că, în perioada 2024 – 2025, femeia de 37 de ani ar fi exploatat sexual o minoră de 13 ani, membră a familiei sale. Aceasta ar fi facilitat întreținerea de raporturi și acte sexuale între fată și bărbatul de 71 de ani, care, la rândul său, ar fi profitat de poziția de autoritate asupra victimei, aflată temporar în grija sa.

Pe 6 septembrie, polițiștii au efectuat patru percheziții domiciliare, în urma cărora au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor.

În aceeași zi, procurorii DIICOT Gorj au dispus reținerea celor trei persoane.Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului de 71 de ani și al femeii de 37 de ani.

Minora a fost preluată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, pentru a beneficia de protecție și sprijin specializat.

