Plan roșu de intervenție activat: Un microbuz în care erau 12 persoane s-a ciocnit cu o mașină

Un accident între un microbuz și un autoturism a avut loc marţi dimineaţă la ieșire din Mangalia spre Albești, transmite ISU Dobrogea. A fost activat planul rosu de interventie.

În microbuz se aflau 12 persoane iar în mașină una. Toate cele 13 persoane sunt evaluate medical la fața locului, anunță ISU, care adaugă că 3 persoane au fost preluate spre spital cu ambulanțele SAJ. Nicio persoană implicată în accident nu este încarcerată.

