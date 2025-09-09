33.4 C
Craiova
marți, 9 septembrie, 2025
O tânără de 19 ani a fost lovită de un TIR la scurt timp după ce a plecat de la Poliție

De Tiberiu Cocora

O tânără de 19 ani din județul Botoșani a suferit un accident rutier grav la ieșirea din secția de Poliție.Tocmai fusese audiată în legătură cu agresarea iubitului ei. Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca gestul fetei să fi fost intenționat.

Fata în vârstă de 19 ani și-a sărbătorit luni onomastica împreună cu familia și iubitul de 36 de ani. În timpul petrecerii, între fratele și partenerul tinerei ar fi izbucnit un conflict.

Primul nu era de acord cu relația surorii sale pe motiv că diferența de vârstă între cei doi este prea mare. La un moment dat fratele l-ar fi lovit puternic pe partenerul fetei. Chiar tânăra a sunat la 112 ca să ceară ajutor, iar bărbatul a fost transportat la spital.

La plecarea din secția de Poliție tânăra ar fi încercat să traverseze strada, însă fără să se asigure. Un autotren trecea chiar în acel moment, iar șoferul nu a reușit să evite impactul.

Polițiștii încearcă să clarifice dacă fata nu a fost atentă sau dacă a fost un gest intenționat. Imediat după impact, victima a fost preluată de o ambulanță care trecea întâmplător pe acolo. Fata este acum în stare gravă la Spitalul Județean din Botoșani.

