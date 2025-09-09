Bărbat cercetat penal după ce ar fi comunicat polițiștilor datele de identificare ale unei alte persoane

Polițiștii Serviciului Rutier s-au sesizat marţi că un bărbat, de 41 de ani, din municipiul București, nu ar fi comunicat datele reale cu privire la identitatea persoanei care ar fi condus un autoturism pe drumurile publice.

În fapt, polițiștii au solicitat proprietarului unui autovehicul înmatriculat în București să comunice datele de identitate ale persoanei care, la data de 19 iulie, ora 18.26 ar fi condus un autovehicul ce a fost surprins circulând cu viteză pe DN 6, în localitatea Butoiești.

Persoana în cauză a comunicat polițiștilor că, la data respectivă, autovehiculul ar fi fost condus de către o femeie. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că la volanul mașinii se afla un bărbat.

În cauză, politiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații.

