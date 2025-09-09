33.4 C
Știri de ultima orăEvenimentO femeie a murit, trei persoane rănite într-un accident între o autospecială de poliție și o căruță

O femeie a murit, trei persoane rănite într-un accident între o autospecială de poliție și o căruță

De Mariana BUTNARIU
Accident între o autospecială de poliție și o căruță
Accident între o autospecială de poliție și o căruță

Un grav accident de circulație s-a produs marți dimineață, 9 septembrie, pe DJ 255, în județul Galați.

O autospecială de poliție s-a ciocnit cu un atelaj hipo. Bilanțul a fost tragic: o femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, apelul la 112 a fost făcut la ora 6:08. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că autospeciala de poliție, condusă de un tânăr de 20 de ani, din localitatea Matca, se deplasa dinspre Pechea către Rediu, când a intrat în coliziune cu o căruță care circula în aceeași direcție.

Impactul a avut urmări dramatice:

  • o femeie de 71 de ani aflată în atelaj a decedat,
  • alte trei persoane – doi bărbați de 23 și 73 de ani și o femeie de 47 de ani, toți din Pechea – au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul autospecialei, încadrat la Secția 2 Poliție Rurală Smârdan – Postul de Poliție Pechea, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Negativ a fost și testul pentru conducătorul atelajului hipo.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

