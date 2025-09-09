Cinci răniţi după ce un şofer a rupt barierele la trecerea de cale ferată

Cinci persoane au fost rănite după ce un șofer grăbit nu a oprit la trecerea cu calea ferată și a trecut prin bariere, în localitatea ilfoveană Pasărea. Ulterior, mașina a pătruns pe contrasens și a lovit violent alte două mașini care așteptau să treacă trenul.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum o mașină vine cu viteză. Conducătorul autoturismului a pierdut controlul volanului, a trecut prin bariere, iar ulterior a lovit alte două mașini care așteptau să treacă trenul. Cinci persoane au fost transportate la spital în urma impactului violent.

Șoferul în vârstă de 39 de ani a fost testat pentru consumul de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.

