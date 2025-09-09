Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul a acționat ‘independent’ în atacul asupra Qatarului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul a acționat ‘în mod independent’ în atacul executat marți asupra unor responsabili de rang înalt ai grupării islamiste palestiniene Hamas în capitala Qatarului, Doha, susținând, astfel, că Statele Unite nu au nicio implicare în această operațiune.

„Acțiunea de astăzi împotriva principalelor capete teroriste ale Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă. Israelul a inițiat-o, a desfășurat-o și își asumă întreaga responsabilitate“, a spus Netanyahu.

Atacul, aparent efectuat cu rachete, a țintit un complex rezidențial din Doha, unde își au reședința negociatori ai Hamas care purtau prin intermediul Qatarului negocieri indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâșia Gaza.

Potrivit unui reprezentant al Hamas, raidul israelian a fost efectuat când negociatorii acestei grupări erau reuniți la o ședință la care discutau propunerea președintelui american Donald Trump de încetare a focului în Fâșia Gaza.

O sursă din cadrul mișcării palestiniene susține că liderii vizați de atac ar fi supraviețuit.

