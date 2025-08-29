Bărbat încarcerat în urma coliziunii dintre două autoturisme

28.3 C
Știri de ultima orăEvenimentBărbat încarcerat în urma coliziunii dintre două autoturisme

De Tiberiu Cocora
Foto: ISU Neamț

Un bărbat a rămas încarcerat în urma coliziunii dintre două autoturisme, joi după-amiază, pe varianta ocolitoare a municipiului Piatra-Neamț, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț.

În cele două autoturisme se aflau doar șoferii, iar una dintre mașini s-a răsturnat pe cupolă, pe trotuar.

„Cu ajutorul echipamentelor și procedeelor specifice, pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din interiorul autoturismului. Victima, conștientă și cooperantă, cu multiple traumatisme, a fost preluată de echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă. Ulterior, bărbatul în vârstă de 35 de ani a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Piatra-Neamț“, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, căpitanul Irina Popa.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

