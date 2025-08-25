Fetiță accidentată grav de un motociclist cu permisul suspendat, care a fugit

O fetiţă de 10 ani a fost accidentată grav de un motociclist cu permisul suspendat, care a fugit, duminică după-amiază, în localitatea Cormaia, judeţul Bistriţa-Năsăud. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Un echipaj de prim ajutor SMURD şi un echipaj de terapie intensivă mobilă au intervenit în localitatea Cormaia, unde o motocicletă a lovit o fetiţă. Copila, în vârstă de aproximativ 10 ani, a fost găsită inconştientă, dar având respiraţie, şi cu un traumatism cerebral sever.



„A fost intubata la faţa locului şi transportată cu elicopterul SMURD la o clinică de specialitate din municipiul Târgu Mureş”, mai precizează ISU Bistriţa.

Tânărul, care avea permisul suspendat și motocicleta neînmatriculată, a fugit

Conform anchetei, un tânăr, de 20 de ani, din Cormaia, în timp ce conducea o motocicletă de teren pe o stradă din localitate, ar surprins şi accidentat fetiţa de 10 ani, care circula în calitate de pieton. După comiterea accidentului, tânărul a mutat vehiculul implicat, care nu este înmatriculat. Polițiștii au aflat și că acesta are suspendat dreptul de a conduce. El a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal În urma cercetărilor și probelor administrate, oamenii legii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 20 de ani.

Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia..

