Intervenție promptă a unei polițiste în Galicea Mare: trei bărbați reținuți după un conflict stradal

O polițistă din Galicea Mare, Mititelu Mic Anca Lucreția, a intervenit rapid, ieri la prânz, pentru aplanarea unui conflict spontan între mai multe persoane pe DN 56, în comună.

Potrivit IPJ Dolj, un bărbat de 32 de ani, din Galicea Mare, ținea un obiect tăietor-despicător și intenționa să lovească un bărbat de 44 de ani, din Craiova. Polițista a intervenit imediat pentru a împiedica lovitura și aplanarea conflictului. Deoarece somațiile legale nu au fost respectate, a fost executat un foc de avertisment în plan vertical.

În timpul incidentului, un bărbat de 35 de ani, fratele celui de 32 de ani, și un alt bărbat de 36 de ani l-ar fi agresat pe bărbatul de 44 de ani, tulburând ordinea publică. Totodată, bărbatul de 32 de ani și fratele său ar fi adresat amenințări cu acte de violență polițistei.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, cei trei bărbați fiind imobilizați și conduși la sediul poliției pentru audieri. În baza probatoriului, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost introduși în Centrul de Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești a fost informat cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj.

