Sute de români, blocaţi pe artoportul din Antalya! Aeronava, băgată de urgenţă în service

Trei sute de turiști își văd vacanța afectată de o așteptare în aeroport de mai bine de 10 ore. Aproximativ 150 de români trebuiau să se întoarcă acasă, luni dimineață, în urma unui concediu în Antalya. Însă, din urmă cu o seară, ei au fost anunțați de o întârziere de 2 ore și jumătate a avionului, astfel că-n loc de ora 06:00 au părăsit cazarea la 08:30. Ei trebuiau să vină acasă cu zborul charter A24225, operat de Animawings pentru Christian Tour, cu destinația Brașov.

„Suntem în aeroport de la 08:30, fără apă, fără informații” a spus un turist. Am sunat de dimineață la Animawings, au spus ca avionul este in service; la Christian Tour când am sunat au spus ca nu știu nimic, să trimit un e-mail la relații clienți“, a spus un turist, citat de DCNews.

Românii, blocați de 12 ore în Antalya, spun că au primit „compensație” o sticlă mică de apă și un „burger mizerabil”.

Între timp, alți 150 de brașoveni au așteptat de la ora 11 zborul de plecare spre concediul mult visat, spre care au plecat după 10 ore de stat în aeroportul din Brașov. Norocul lor a fost că Animawings și Christian Tour le-au asigurat apă și mâncare. Totul s-a întâmplat pentru că, până la ora 17:00, nu a fost găsită o aeronavă care să o înlocuiască pe cea din service.

Conducerea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav a declarat, pentru sursa citată, că s-a făcut solicitare de prelungire a programului de zbor până mâine dimineață la ora 01.00.

