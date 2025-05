(VIDEO) Zbor deviat către Seattle după ce un pasager a încercat să deschidă ușa avionului

Un zbor All Nippon Airways de la Tokyo la Houston a fost redirecționat către Aeroportul Internațional Seattle-Tacoma după ce un pasager ar fi încercat să deschidă ușile de ieșire ale avionului în timpul zborului, au declarat autoritățile.

Avionul, care călătorea de la Aeroportul Tokyo Haneda la Aeroportul Intercontinental Houston, avea aproximativ nouă ore în călătoria sa de 12 ore când a făcut devierea, potrivit FlightAware. Zborul a aterizat în siguranță la ora locală 4:19 a.m., unde a fost întâmpinat de poliția portului Seattle și de FBI Seattle.

„Poliția Portului Seattle a fost chemată din cauza unor informații despre un pasager care a încercat să deschidă ușile de ieșire în timpul zborului”, a declarat Chris Guizlo, purtătorul de cuvânt al Portului Seattle.

Într-o declarație pentru USA TODAY, All Nippon Airways a confirmat incidentul, declarând că zborul ANA 114 „a fost deviat în timpul zborului către Seattle din cauza unui pasager indisciplinat”.

Pasagerii și membrii echipajului l-au reținut pe bărbat în timp ce avionul era în aer, potrivit Amy Alexander, purtătorul de cuvânt al FBI din Seattle. La sosire, poliția din Portul Seattle a făcut o evaluare și a stabilit că se confrunta cu o criză medicală.

Bărbatul a fost apoi transportat la un spital local de către serviciile medicale de urgență pentru tratament suplimentar, a spus poliția.

Întârziere a zborului de patru ore

În timp ce avionul stătea pe asfaltul Aeroportului Internațional Seattle-Tacoma, un alt pasager a devenit „frustrat” de diversiune și a lovit ușa băii, potrivit aeroportului. Cel de-al doilea individ a fost debarcat pentru „comportament indisciplinat”, iar zborul a reluat spre Houston, aterizând la aproximativ patru ore după ora programată de sosire.

Nu au fost depuse acuzații împotriva niciunui pasager în acest moment, a spus FBI.

„Siguranța pasagerilor și a echipajului este prioritatea noastră principală și aplaudăm eforturile forțelor de ordine locale pentru sprijinul lor”, a spus All Nippon Airways.

O companie aeriană japoneză cu sediul în Tokyo, All Nippon Airways deservește mai multe destinații din SUA, inclusiv Los Angeles, Seattle, Honolulu și New York, cu zboruri către Asia. În 2024, un pasager în stare de ebrietate dintr-un zbor All Nippon Airways de la Tokyo la Seattle ar fi mușcat de braț un însoțitor la o oră după decolare, a declarat compania aeriană japoneză The Japan Times.

Pasagerul neidentificat a fost reținut de echipajul de zbor, a raportat Kyodo News.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Român, arestat după ce în camionul său au fost găsite 4 milioane de țigări de contrabandă