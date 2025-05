O femeie care aștepta la semafor a fost grav rănită de o mașină scăpată de sub control, care apoi a lovit un chioșc

O femeie din Oradea care aştepta pe trotuar, la semafor, să traverseze, a fost lovită de o maşină scăpată de sub control, care trecuse pe roşu. Apoi autoturismul s-a oprit într-un chioşc.

Autoturismul a trecut pe culoarea roşie a semaforului, într-o intersecţie. A acroşat o altă maşină care circula pe verde, apoi s-a răsucit şi a lovit pietonii care aşteptau la trecere. O femeie de 38 de ani a fost rănită.



„Noi am fost acolo, la semafor, s-o făcut verde, am așteptat 3 secunde până am plecat de pe loc, și după aia doamna cu Passat-ul o venit cu viteză foarte mare, și noi numa am frecat un pic de tot în față, mașina o ricoșat, a ajuns până aicea pe trecere și a lovit doi pietoni, sau nu știu, un pieton e foarte grav rănit”, a declarat un pasager din mașina acroșată.



Apoi autoturismul s-a oprit într-un chioșc de pe trotuar.

„O venit o mașină cu viteză, și cum o venit cu viteză, numai o întors și cu spatele o venit în chioșc. Cu asta am avut noroc, că dacă venea direct, atuncea nu știu ce era, și acuma tremur”, a spus vânzătoarea de la chioșc.

Femeia lovită a ajuns în stare gravă la spital și este acum sub supravegherea medicilor. Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a petrecut accidentul.

