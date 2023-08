Aproape 9,5 tone de cocaină, confiscate de Poliția Națională din Spania

Operațiune majoră a Poliției Naționale spaniole, care anunță că a confiscat aproape 9,5 tone de cocaină, cea mai mare captură înregistrată vreodată în țară, în cadrul unei operațiuni desfășurate în colaborare cu autoritățile fiscale și vamale, transmite Euronews, citată de Rador.

Spanish police made a record cocaine seizure, finding 9.5 tonnes of the drug hidden among boxes of bananas in a shipping container from Ecuador in the southern port of Algeciras https://t.co/PepwggBorL pic.twitter.com/a5atiFqTiY