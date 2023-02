Bărbat prins de şase ori la volan cu permisul suspendat, în ultimii 10 ani

Un şofer din Iași a circulat 10 ani fără a avea permis în ciuda faptului că era prins de polițiști, iar procurorii instrumentau dosare penale pe numele său, relatează Ziarul de Iași.

Marian Mărunţelu a intrat în conflict cu Poliţia Rutieră în septembrie 2012, pe când conducea un Seat cu numere provizorii. Numerele de înmatriculare erau expirate de două luni, aşa că urmarea a fost un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat şi suspendarea dreptului de a conduce.

În aprilie 2013, procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale

În aprilie 2013, procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale. Mărunţelu avea deci din nou dreptul de a se urca la volan. Doar că în momentul în care fusese oprit de poliţişti nu prezentase permisul, iar după ce procurorii l-au lăsat în pace, nu şi-a mai bătut capul să treacă pe la Poliţia Rutieră. Ca urmare, în sistemul informatic nu a mai fost introdusă modificarea statutului său. Oficial, nu avea dreptul să conducă.

În mai 2014, Mărunţelu a fost oprit iar de poliţişti

În mai 2014, Mărunţelu a fost oprit iar de poliţişti. Autorizaţia de circulaţie a maşinii era expirată, iar şoferul apărea ca neavând dreptul de a conduce. Din nou dosar penal, de această dată pentru două infracţiuni. Şi acum procurorii au dispus clasarea cauzei, decizie introdusă în baza de date a poliţiei în decembrie 2015. Doar că în octombrie 2015, Mărunţelu conducea un BMW în apropierea oraşului Ştefăneşti din judeţul Botoşani.

A depăşit viteza legală, ceea ce i-a atras o sancţiune contravenţională, dar i s-a întocmit din nou un dosar penal, tot pentru conducere fără permis. În iulie 2017, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a renunţat la urmărirea penală, soluţia fiind implementată în sistem abia în februarie 2018. Degeaba, pentru că în iulie 2017, şoferul fusese din nou interpelat de poliţişti, pentru o staţionare neregulamentară, iar în octombrie acelaşi an, pentru că nu purta centura de siguranţă şi nu semnalizase schimbarea direcţiei de mers. Permisul apărea ca fiind „cu restricţii-suspendat”, deci a început o nouă cercetare penală, la care s-au reunit alte două dosare pentru conducere fără permis, consecinţa altor întâlniri cu poliţiştii. De această dată, dosarul a ajuns în instanţă. Procesul nu s-a terminat încă, aflându-se în rejudecare, la nivelul Judecătoriei.

Noi întâlniri cu poliţiştii

Noi întâlniri cu poliţiştii au dus la un nou dosar penal.

Între 2019 și 2020, Mărunţelu a mai fost oprit de şase ori, de fiecare dată poliţiştii constatând că are permisul suspendat.

Noul dosar a ajuns în instanţă în martie 2020, iar în faţa judecătorilor, şoferul a invocat faptul că, în opinia sa, nu încălcase niciun moment legea.

Judecătorii l-au condamnat la un an de închisoare, minimul legal, pentru fiecare dintre cele şase ocazii când fusese prins fără permis. Conform legii, în astfel de situaţii, pedeapsa rezultantă constă în cea mai mare dintre condamnări, la care se adaugă o treime din celelalte. Prin urmare, Mărunţelu urma să primească o pedeapsă de un an pentru prima infracţiune, plus o treime din 60 de luni, câte patru luni pentru fiecare dintre celelalte cinci infracţiuni.

În total, 2 ani şi 8 luni de închisoare. Legea permite ca executarea pedepselor mai mici de 3 ani să fie suspendată, ceea ce au hotărât şi judecătorii. Dacă Mărunţelu ar mai fi fost oprit de două ori în trafic înainte de a fi trimis în judecată, ar fi încasat o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni de închisoare, care nu mai putea fi suspendată.