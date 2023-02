O femeie și fiul ei de 5 ani au căzut în Cascada Niagara. Copilul a supraviețuit

O femeie a murit, iar fiul ei de cinci ani a supraviețuit în mod miraculos, după ce au căzut în Cascada Niagara de la 30 de metri. Autoritățile au spus că nu pare a fi un accident. Oamenii vizitau parcul, când poliția a primit mai multe apeluri în jurul orei 12:30. despre o femeie și un băiat „care căzuseră în cascadă” lângă liftul Cave of the Winds, a spus căpitanul poliției din Parcurile de Stat din New York, Chris Rola.

Femeia a fost declarată decedată pe loc, în timp ce băiatul a fost transportat la spital, prezentând răni grave la cap, conform Fox News.

„Investigația continuă, dar nu credem că este vorba despre un accident”, a spus poliția.

Soțul femeii se afla de asemenea la Cascada Niagara, dar a fost nevătămat.

Salvatorii au traversat peste „300 de picioare de teren periculos de gheață” în timp ce au încercat să ajungă la victime, a declarat marți poliția din New York State Park.