Un pompier, arestat după ce și-a răpit fosta iubită

Angajat ca voluntar la o unitate militară a MApN, pe funcţia de pompier, bărbatul a fost reţinut şi ulterior arestat preventiv pentru mai multe infracţiuni.

„La data de 01.02.2022, procurorii militari ai Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui inculpat cercetat pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, faptă prev. de art. 205 alin. 1 şi 3 lit. a C. pen., violare de domiciliu, faptă prev. de art. 224 alin. 1 şi 2 C. pen., lovire sau alte violenţe, faptă prev. de art. 193 alin. 2 C. pen. şi viol, faptă prev. de art. 218 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt, s-a reţinut că la data de 31.01.2022, în jurul orei 8.30, inculpatul a pătruns, fără drept, în domiciliul persoanei vătămate, fosta sa concubină, şi a refuzat părăsirea acestuia, iar ulterior a exercitat acte de violenţă fizică asupra acesteia cu pumnii şi picioarele, precum şi cu un cuţit. Pentru a determina persoana vătămată să întreţină raporturi sexuale, inculpatul a exercitat acte de agresiune, lipsind-o ilegal de libertate pentru mai multe ore.

La data de 1.02.2022 a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Militar Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Prin încheierea din data de 1.02.2022, Tribunalul Militar Bucureşti a dispus arestarea preventivă pe o durată de 30 zile”, se arată într-un comunicat al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.