Bercea Mondial ajunge din nou în puşcărie

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au hotărât, ieri, să respingă apelul formulat de Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, condamnat la şase ani de închisoare pentru tentativă de omor. După contopirea cu pedepsele mai vechi, inculpatul a primit o pedepasă de 13 ani şi 272 zile de închisoare. În acelaşi dosar, fiul lui Anghel a fost condamnat la de 9 ani şi 6 luni închisoare, tot pentru tentativă de omor. Bercea Mondial a fost acuzat că, în ianuarie 2009, l-a înjungiat şi lovit pe fostul viceprimar al Slatinei. Fiul lui Bercea a fost acuzat că l-a lovit cu maşina pe fostul viceprimar, dar şi pe un amic al acestuia.

Scandalul soldat cu două persoane rănite a avut loc în ianuarie 2009, în municipiul Slatina.

Pe 22 ianuarie, Bercea Mondial şi fiul său, au atacat două persoane. Una dintre ele era un fost viceprimar al Slatinei. Acesta din urmă a explicat atunci pentru GdS că scandalul ar fi pornit de la un teren vândul unei alte persoane.

„În perioada în care am fost viceprimarul Slatinei am demarat o acţiune pentru stoparea lucrărilor din Slatina pe care Bercea le efectua fără autorizaţie de construire. Anul trecut, am vândut 300 mp în municipiu unei persoane. Aceasta cred că i-a vândut terenul lui Bercea. În urmă cu două săptămâni, am primit o documentaţie de la Primăria Municipiului Slatina, ca răspuns la o cerere prin care eu aş fi solicitat autorizaţie pentru construirea unei case pe terenul pe care îl vândusem. Bercea m-a sunat să mă duc să îi dau documentele şi mi-a spus că el solicitase primăriei actele respective“, a explicat atunci fostul viceprimar.

Procurorii din Slatina nu au văzut tentativa de omor

În urma scandalului, fostul viceprimar a fost înhjunghiat şi lovit cu maşina. Un bărbat care îl însoţea a fost şi el lovit cu maşina de fiul lui Bercea. Cercetările au fost preluate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. În mai 2019, anchetatorii au dispus scoaterea de sub urmărirea penală a celor doi inculpaţi pentru tentativă de omor. Dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, cei doi inculpaţi fiind acuzaţi de lovire.

Ulterior, în 2014, după ce presa a semnalat faptul că Bercea ar fi fost „iertat” de anchetatorii din Olt în mai multe dosare penale, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că vor fi verificate dosarele deschise pe numele lui Sandu Anghel.

În final, acest dosar a ajuns la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În iunie 2018, anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpaţi.

Înjunghiat şi lovit cu maşina, în Slatina

Potrivit anchetatorilor, fostul viceprimar a fost lovit cu un cuţit şi alte corpuri dure, dar şi cu o maşină.

„La data de 22 ianuarie 2009, pe raza municipiului Slatina, pe fondul unui conflict spontan, generat de neînțelegeri asupra unui teren, inculpatul Anghel Sandu a lovit cu un cuţit şi cu corpuri dure o persoană, ce vânduse anterior terenul respectiv unui terț. În același context, persoana vătămată menționată anterior, precum și o alta, ce o însoțea, au fost lovite de inculpatul Anghel Laurențiu (fiul inculpatului Anghel Sandu) cu un autoturism la volanul căruia se afla, rulând cu mare viteză şi urmărind victimele. În urma altercației, ambele persoane au suferit leziuni traumatice care le-au pus viața în pericol. Una dintre ele a necesitat pentru vindecare 12-13 zile îngrijiri medicale, iar cealaltă 80-90 de zile”, au precizat anchetatorii.

Bercea Mondial şi fiul său, condamnaţi cu executare

Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Olt în iunie 2018. Instanţa s-a pronunţat în octombrie 2019. Cei doi inculpaţi au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi pentru tentativă de omor.

Bercea Mondial, a fost condamnat la şase ani de închisoare. După contopirea cu pedepsele mai vechi, inculatul a primit o pedeapsă de 13 ani şi 272 zile de închisoare. În acelaşi dosar, fiul lui Anghel a fost condamnat la de 9 ani şi 6 luni închisoare, tot pentru tentativă de omor. Şi în cazul acestui inculpat pedeapsa cuprinde şi altele mai vechi.

Din pedeapsa primită de Sandu Anghel se scade perioada deja executată(februarie 2011 – februarie 2019). În cazul celuilalt inculpat se scade din pedeapsă perioada executată între 8 august 2011 – 1 februarie 2019.

Instanţa a mai dispus ca Bercea să-i achite fostului viceprimar suma de 40.000 de euro drept daune morale.

Condamnaţi definitiv la Curtea de Apel Craiova

A urmat apelul, iar în decembrie 2019 dosarul a ajuns pe rolul Curţii de Apel Craiova. Miercuri, pe 7 octombrie, judecătorii craioveni au dat o sentinţă definitivă în acest dosar. Instanţa a dispus reducerea daunelor morale la suma de 10.000 de euro şi a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei Tribunalului Olt.

„Admite apelul declarat de inculpatul Anghel Sandu. Desfiinţează, în parte, sentinţa sub aspectul laturii civile. Reduce cuantumul daunelor morale la care a fost obligat inculpatul Anghel Sandu către partea civilă, de la 40.000 de euro la 10.000 de euro, sumă ce va fi plătită în lei la cursul valutar al BNR din data plăţii. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei decizii”, se arată în hotărârea instanţei.

Bercea Mondial ajunge din nou în puşcărie

Tot miercuri, poliţiştii mehedinţeni au anunţat că cei doi condamnaţi au fost identificaţi în Drobeta Turnu Severin.

„Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale, în colaborare cu Poliția municipiului Drobeta Turnu-Severin, au identificat doi bărbați, de 53, respectiv 32 de ani, din Drăgănești, judetul Olt și din municipiul Drobeta Turnu Severin, pe numele cărora erau emise mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de 13 ani, respectiv 9 ani. Cei doi au fost condamnati de Tribunalul Olt, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor”, au explicat oamenii legii.

Condamnări mai vechi

În mai 2014, Bercea a fost condamnat definitiv la opt ani și nouă luni de pușcărie într-un dosar de tentativă de omor. Sandu Anghel a fost arestat preventiv pe 20 februarie 2011, fiind acuzat de procurorii olteni că şi-a înjunghiat unul dintre nepoţi, într-un bar din localitatea Drăgăneşti-Olt.

În aprilie 2013, acelaşi Sandu Anghel a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală. A fost eliberat condiţionat în februarie 2019, printr-o hotărâre a Tribunalului Mehedinţi.