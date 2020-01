Bărbat dispărut de acasă, căutat de polițiști

Politistii Municipiului Bailesti au fost sesizati de o femeie, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de ieri, 31 decembrie 2019, sotul sau, Arsenie Stefan, de 81 de ani, a plecat de la domiciliul sau din Plenita, pentru a duce gunoiul in afara localitatii, fara ca acesta sa mai revina.

Semnalmente: inaltime 1.60 m, slab, ochi caprui, par grizonat.

In momentul plecarii de la locuinta, barbatul era imbracat in geaca de culoare inchisa, pantaloni din stofa de culoare inchisa si caciula bleumarin, iar in picioare purta pantofi sport culoare gri.

Persoanele care detin informatii utile sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112.