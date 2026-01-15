Guvernul prioritizează proiectele din Programul „Anghel Saligny” pentru 2026

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, un act normativ care stabilește prioritizarea solicitărilor de transfer pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” în 2026.

„Aceste măsuri au ca obiectiv stabilirea unor criterii transparente și echitabile, care vor asigura o utilizare mai eficientă a resurselor financiare disponibile anul viitor”, a declarat Cseke Attila, ministrul dezvoltării.

Distribuția fondurilor și criteriile de prioritizare

Structura de prioritizare menține modelul din 2025, pentru a accelera proiectele aflate în derulare și a folosi optim resursele:

45% din fonduri vor merge către proiecte de alimentare cu apă și canalizare (1.408 obiective);

din fonduri vor merge către (1.408 obiective); 30% către sisteme de distribuție a gazelor naturale (283 obiective);

către (283 obiective); 25% către infrastructură rutieră – drumuri și poduri (2.683 obiective).

În cadrul fiecărui domeniu, prioritate au proiectele în stadii avansate:

50% fonduri pentru proiecte cu peste 80% din contracte deja realizate (1.852 obiective);

fonduri pentru proiecte cu peste 80% din contracte deja realizate (1.852 obiective); 30% pentru proiecte cu grad de implementare între 40% și 80% (933 obiective);

pentru proiecte cu grad de implementare între 40% și 80% (933 obiective); 20% pentru proiecte în faze incipiente (1.589 obiective).

Solicitările vor fi onorate în ordinea cronologică a înregistrării la Ministerul Dezvoltării.

Excepții și cofinanțare

Criteriile de prioritizare nu se aplică unui număr de 263 de obiective aparținând județelor, municipiilor reședință de județ și sectoarelor municipiului București, care trebuie să asigure cofinanțare de 20% din sumele solicitate de la bugetul de stat.

Scopul măsurii

„Prin adoptarea acestor criterii, consolidăm cadrul de finanțare al Programului «Anghel Saligny» și sprijinim proiectele care aduc beneficii reale cetățenilor. Prioritizarea clară și corectă permite accelerarea investițiilor, în special a celor aflate în stadii avansate, și asigură o utilizare responsabilă a fondurilor publice”, a subliniat Cseke Attila.

Citește și: Bărbat arestat preventiv pentru trafic de cocaină în Mehedinți