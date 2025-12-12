95 de milioane de euro din PNRR pentru cinci noi fonduri de investiții: România devine hub regional pentru tehnologie și energie verde

Comitetul de Investiții pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență (Recovery Equity Fund – REF), gestionat de Fondul European de Investiții (FEI), a aprobat în trimestrul IV al anului 2025 finanțarea a cinci noi fonduri de equity. Valoarea totală a acestor alocări se ridică la 95 milioane euro, contribuind la dezvoltarea ecosistemului investițional din România.

REF susține fonduri care investesc în IMM-uri, companii cu capitalizare medie și proiecte din domeniul energiei regenerabile, stimulând creșterea economică și inovarea.

Cinci fonduri noi: tehnologie, energie verde și investiții regionale

Printre fondurile aprobate se numără:

Altamira I – primul fond românesc cu investitori instituționali

Fond cu strategie generalistă, dedicat companiilor în fază de creștere. Va investi în principal în România și Polonia, marcând un moment important pentru industria locală de private equity.

CEECAT Capital III

Continuă modelul fondului anterior, direcționând capital către IMM-uri și companii medii din România și Europa Centrală și de Est.

Taaleri SolarWind III – investiții în premieră în România

Fond specializat în energie regenerabilă, cu focus pe proiecte fotovoltaice, eoliene onshore și soluții de stocare a energiei.

Eleven IV și LAUNCHub III

Ambele destinate finanțării start-up-urilor tehnologice, având România printre piețele principale vizate.

Alina Gîrbea: „Transformăm România într-o economie competitivă și orientată spre viitor”

„Prin aceste noi alocări întărim rolul României ca hub regional pentru investiții în inovație, tehnologie și energie verde. Fondurile aprobate vor contribui direct la modernizarea economiei, susținând companii aflate în plină dezvoltare și proiecte strategice”, a declarat Alina Gîrbea, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Rezultate până acum: investiții de 1,5 ori mai mari decât alocările

Odată cu aprobările recente:

REF ajunge la 18 fonduri aprobate, în valoare totală de 337,5 milioane euro.

Fondurile au investit deja aproximativ 120 milioane euro în 20 de companii românești.

Pe durata întregului ciclu investițional (10+ ani), investițiile totale în economie sunt estimate la 1,5 ori valoarea alocărilor.

Perioada de depunere a propunerilor pentru REF se încheie la 31 decembrie 2025.

Context: FEI și PNRR susțin economia viitorului

Parte a Grupului BEI, FEI sprijină IMM-urile prin instrumente de capital de risc, garanții și microfinanțare, contribuind la inovare, digitalizare și tranziția verde.

Cu un buget total de 21,4 miliarde euro, PNRR finanțează reforme și investiții esențiale în tranziția verde și digitală. Componenta 9 – „Suport pentru sectorul privat, cercetare și inovare” include ‘Investiția 2’, prin care a fost creat REF, cu o alocare de 400 milioane euro.

