Bancul Zilei

Un tâmplar și un bețiv mor în aceeasi zi și ajung în fața lui Dumnezeu.

– Tu, tamplarule vei merge la tâmplarie iar tu, bețivule vei mergi la bar.

Tâmplarul supărat, sare în sus de nervi, că el a lucrat toată viața îl intreabă pe Dumnezeu de ce l-a trimis la atelier. La care Dumnezeu îi raspunde:

– Bine, bine, când îți dădeai cu ciocanul peste degete spuneai: “Dumnezeu mă-tii”, iar bețivul, de câte ori bea spunea: “Doamne ajută”!

Un ardelean merge pe câmp cu soacra lui. Vine o furtuna mare cu trăznete și fulgere. Cum mergeau ei așa prin furtună trăznește fulgerul lângă ei într-un pom, la care zice ardeleanul:

– No niiii!

După vreo cinci minute mai trăznește fulgerul încă o dată, dar mai aproape de ei într-o tufă, la care ardeleanul din nou:

– No niiii!

Mergind ei așa, trăznește din nou, dar de data aceasta o lovește din plin pe soacra lui, la care ardeleanul zice:

– No așee mă!