România, teren fertil pentru triumful prostiei

Astăzi, când până și cele mai solide și funcționale democrații ale lumii sunt puse la încercare de curentele razna-extremiste, România pare locul perfect în care prostia să triumfe asupra mediocrității. Ultimele sondaje arată că ne îndreptăm cu pași mari spre nicăieri și că nici un argument rațional nu mai poate opri tăvălugul delirului inculturii și inepției.

„Statul te vrea prost” – educația sacrificată

Terenul a fost pregătit încă din tranziția postcomunistă. Nomenclatura, curățată de trecut, a înțeles că lipsa educației și a culturii este cheia controlului populației. Școala a devenit o fabrică de diplome, nu de cunoștințe, iar mediocritatea a fost ridicată la rang de virtute.

Adaptarea prin instinct, nu prin rațiune

Inteligența naturală, lipsită de principii și valori, s-a transformat într-un mecanism de adaptare bazat pe instinct. Părinții își trimit copiii la școală pentru diplome utile în cariere obținute prin pile și relații, iar înscrierea în partide a devenit un pas spre beneficii și resurse, nu spre schimbare socială.

România profundă: contează pe cine știi

Mediocritatea și prostia cu pretenții au măcinat societatea de sus până jos. În România profundă nu contează ce știi, contează pe cine cunoști, mai ales în sectorul public, potrivit www.catavencii.ro.

Prostia ca proiect de țară

Fostele structuri comuniste, adaptate capitalismului, au construit un sistem în care prostia funcționează ca mecanism social. Românii din diaspora au văzut că munca cinstită aduce prosperitate, dar întorși acasă au constatat că furtul local aduce chiar mai multe beneficii.

Extinderea prostiei în noile elite

Prostia nu mai e doar apanajul maselor, ci a pătruns chiar în rândul noii nomenclaturi. Mediocritatea de la vârf este greu de controlat, mai ales când este alimentată de frustrare și nemulțumire.

Extremismul – expresia inteligenței fără valori

Suveranismul și extremismul de azi nu sunt altceva decât exploatarea slăbiciunii partidelor clasice. Europa, Occidentul și multinaționalele devin țapi ispășitori, iar prostul de rând este atras de această nouă fentă politică.

România normală, victimă colaterală

Sondajele arată creșterea unui val extremist peste care partidele tradiționale nu știu să treacă. România educată, culturală și principială există, dar este prea slabă numeric pentru a înfrunta conflictul dintre prostie și mediocritate.

Citește și: Trump se va adresa Adunării Generale a ONU după recunoașterea statului palestinian de către Franța