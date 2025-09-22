Contabilitate, Management şi Administraţie publică, trei programe de Licenţă de succes pentru pregătirea profesională şi practică a studenţilor haretişti

Admiterea la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova rămâne deschisă până la finalul lunii septembrie

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, din cadrul Universității Spiru Haret, a intrat în ultimele săptămâni de admitere pentru anul universitar 2025 – 2026. Oferta educațională este una variată și răspunde nevoilor tinerilor aflați la început de drum, dar și profesioniștilor care își doresc să facă un pas înainte în carieră.

Programele de Licență sunt concepute pentru a oferi o bază solidă de cunoștințe și abilități practice. Candidaţii care aleg specializarea Contabilitate și informatică de gestiune își pot construi un viitor în domeniul financiar-contabil, atât în mediul privat, cât și în instituții publice, beneficiind de pregătire în gestionarea resurselor financiare și utilizarea celor mai moderne instrumente de analiză.

Programul de Management este potrivit celor care visează la o carieră în leadership și coordonarea echipelor, fiind pregătiți pentru a lua decizii strategice și a conduce proiecte complexe în companii sau organizații non-profit. Pentru tinerii care vor să contribuie la dezvoltarea sectorului public, specializarea Administrație publică oferă cunoștințe aprofundate despre legislație, proceduri administrative și abilități de comunicare necesare ocupării unor funcții importante în cadrul instituțiilor statului sau în organizații internaționale.

Programele de Masterat acoperă trei domenii de top

Pentru absolvenții de licență care vor să își consolideze cariera, centrul universitar haretist din Craiova oferă trei programe de Masterat, fiecare adaptat unor domenii profesionale cheie. Masteratul de Științe penale și criminalistică se adresează celor pasionați de drept penal, oferind o pregătire aprofundată pentru cei care își doresc să devină avocați specializați, magistrați, consilieri juridici sau experți criminaliști. Cursurile sunt centrate pe metode moderne de criminalistică, cu accent pe aplicabilitate practică, pregătind absolvenții pentru provocările pe care le implică investigarea și soluționarea cauzelor penale.

Masteratul Administrație publică și management în context european vine în sprijinul celor care își doresc o carieră în sectorul public, în ONG-uri sau organizații internaționale. Programul oferă o viziune clară asupra modului în care funcționează administrația la nivel național și european și îi pregătește pe viitorii absolvenți să gestioneze politici publice și proiecte de anvergură.

Pentru cei orientați către domeniul financiar, prograul de masterat Audit intern în sistemul public și privat reprezintă o oportunitate excelentă de a dobândi cunoștințe esențiale despre transparență, control financiar și bune practici de audit. Programul combină teoria cu exerciții aplicative, formând specialiști care pot activa ca auditori interni sau externi, inspectori financiari, consultanți fiscali sau experți în instituții publice și companii private.

De ce să alegi Universitatea Spiru Haret?

Universitatea Spiru Haret se remarcă printr-un mediu educațional modern, flexibil și conectat la standardele europene. Studenții au acces la platforma Blackboard, una dintre cele mai performante soluții de e-learning din România, precum și la săli de curs și laboratoare dotate la cele mai înalte standarde. Pe parcursul studiilor, aceștia beneficiază de burse Erasmus, stagii de practică, internshipuri, proiecte de tip start-up și consiliere în carieră, iar legitimația ISIC le aduce reduceri și beneficii la nivel național și internațional.

Pregăște-ți dosaul și hai la înscrieri!

Dosarul trebuie să cuprindă documentele comune atât pentru programul de Licenţă, cât şi pentru cel de Masterat precum: copie după cartea de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), adeverință medicală, trei fotografii tip 3/4, fișa de înscriere și dosar plic. Pentru programele de Licenţă este obligatorie diploma de Bacalaureat (original şi copie sau adeverinţă), iar pentru programele de Masterat diploma de licență, foaia matricolă și copia diplomei de Bacalaureat. Candidații la masterat trebuie să adauge și un Curriculum Vitae.

Admiterea este gândită să fie simplă și accesibilă. Înscrierea se face pe bază de dosar și interviu, iar taxa de înscriere este de 350 de lei. Taxa anuală de școlarizare poate fi achitată în șase rate, oferind flexibilitate financiară studenților. Toate detaliile despre programele de Licenţă şi Masterat de la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative din Craiova de la USH pot fi accesate pe www.admitere.spiruharet.ro.

Candidații sunt așteptați să depună dosarul până pe 30 septembrie, direct la sediul facultății din Str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova.

Împreună învățăm să avem succes!

Date de contact:

Tel: 0251 59 82 65

Website: sjea-dj.spiruharet.ro

Email: [email protected]