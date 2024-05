Dorel Mitulețu: „Construim împreună Municipiul Calafat“!

Unul dintre municipiile cu o istorie extrem de bogată, Calafatul a cunoscut în ultimii patru ani o transformare vizibilă, devenind, proiect cu proiect, o localitate modernă pe care cetățenii de la malul Dunării o așteptau de foarte mulți ani. În spatele acestei transformări a stat primarul liberal Dorel Mitulețu care, alături de echipa sa, a reușit în acest mandat să atragă peste 16 milioane de euro în oraș, fonduri europene și guvernamentale, finanțări esențiale pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale, dar și pentru creșterea calității vieții cetățenilor.

Candidat al PNL pentru un nou mandat de primar, Dorel Mitulețu și-a propus să ducă mai departe munca începută și să așeze astfel municipiul Calafat pe lista celor mai importante localități din sudul țării.

Port la Dunăre și important punct de trecere a frontierei cu Bulgaria, Calafatul își pierduse, în „haosul tranziției“ de după 1989, strălucirea de altădată. Totuşi, administraţia liberală, condusă de primarul Dorel Mituleţu, şi-a propus să schimbe radical lucrurile şi să redea frumuseţea „oraşului Independenţei“. Iar semnele se văd deja cu ochiul liber. Multe străzi au fost reabilitate, iluminatul stradal a fost îmbunătățit considerabil, iar simbolurile municipiului au fost, rând pe rând, refăcute şi puse în valoare. Multe dintre acestea au fost realizate prin proiecte cu finanțare nerambursabilă, echipa edilului PNL reușind să atragă peste 16 milioane de euro în oraș, bani proveniți din fonduri europene și guvernamentale.

Investiții record în infrastructură

Pornind de la ideea că nu mai este timp de pierdut, administrația condusă de Dorel Mitulețu a încercat să rezolve, în acești patru ani, toate problemele legate de infrastructura rutieră a municipiului, modernizarea străzilor fiind una dintre solicitările cele mai frecvente ale locuitorilor. Așa se face că, în primul său mandat, edilul liberal a reușit să reabiliteze numeroase străzi, precum Teilor,1907, Dunării, Bateria Mircea, Jiului, Carpați ori Ștefan cel Mare, iar în prezent se derulează un proiect de anvergură care vizează refacerea străzilor din Ciupercenii Vechi, investiție de aproape 19 milioane de lei. Totodată, au fost reabilitate numeroase trotuare, fiind amenajate, de asemenea, zeci de locuri de parcare, atât în zona centrală, cât și în cartiere.

Administrația are însă planuri mari și în ceea ce privește extinderea ori realizarea unor rețele de utilități. Astfel, sistemul de apă și canalizare existent va fi extins printr-un proiect în valoare de 14 milioane de lei, esențial pentru confortul locuitorilor. Totuși, poate cea mai importantă rețea este cea de gaze naturale, un proiect în valoare de 19 milioane de lei, aflat deja în implementare, care va schimba cu siguranță viața municipiului. „În momentul în care vor ajunge gazele la noi, probabil că vom putea vorbi despre un boom economic al orașului. Așa după cum am menționat de nenumărate ori, investitorii se uită mai întâi după utilități: apă, curent, gaze, ca să poată să aibă o investiție cât mai eficientă. Iar despre gaze suntem întrebați prima oară atunci când am discutat cu potențiali investitori. Nu va mai dura mult până când vom putea răspunde afirmativ“, a declarat Dorel Mitulețu.

Educația și cultura, printre prioritățile liberale

Conștient că niciun oraș nu poate avea viitor dacă nu investește în el, Dorel Mitulețu a prioritizat în mandatul său investițiile în unitățile de învățământ din localitate. Printre cele mai importante putem aminti dotarea unităților de învățământ cu mobilier, materiale didactice și echipamente moderne, proiect în valoare de 5,5 milioane de lei, aflat în derulare, sau construirea unei creșe cu 40 de locuri, o investiție de aproximativ 11 milioane de lei, și ea în derulare, care va răspunde nevoilor crescânde ale familiilor tinere.

Administrația nu a uitat că o minte sănătoasă are nevoie și de un corp sănătos, astfel că și-a îndreptat atenția și către bazele sportive. Așa se facă că în prezent este în execuție refacerea stadionului din municipiu, în valoare de 9 milioane de lei, care va oferi facilități moderne comunității și, în special, tinerilor. În plus, au fost modernizate terenurile de sport cu tartan de la Liceele„Independența” și „Ștefan Milcu”, fiind reabilitate și numeroase locuri de joacă din cartierele municipiului.

Nu au fost neglijate însă nici monumentele din Calafat, precum Monumentul Centenarului Independenței sau Monumentul Independenței (tunuri), care au trecut prin ample procese de reabilitare, la fel cum s-a întâmplat și cu esplanada din fața Complexului Comercial „Danubiu“. Să amintim că administrația liberală a plantat, de asemenea, 400 de platani pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, un proiect care ajută la îmbunătățirea calității aerului și a esteticii urbane.

Continuitate în dezvoltare

Determinat să continue munca începută în anul 2020, Dorel Mitulețu candidează, la alegerile locale din 9 iunie, pentru un nou mandat din partea PNL, planurile sale pentru următorii ani incluzând investiții majore în infrastructură, sănătate, educație, turism și cultură, proiecte care vor fi realizate atât din fonduri proprii, cât și din fonduri europene și guvernamentale. „Este important să avem continuitate, iar Calafatul sigur merită șansa de deveni unul dintre polii de dezvoltare ai județului. Echipa pe care o conduc a reușit să arate că se pot realiza foarte multe lucruri într-un timp scurt, iar schimbarea în bine a municipiului cred că este vizibilă. Am convingerea că vom merge mai departe împreună și după 9 iunie, iar noi avem deja o listă amplă pentru proiectele pe care le vom aduce și le vom implementa în Calafat în următorii ani“, a declarat primarul municipiului Calafat, Dorel Mituleț.

Agenda de lucru pentru următoarea perioadă a edilului liberal este structurată pe mai multe capitole, fiecare cuprinzând un aspect important al comunității pe care o reprezintă. Astfel, când vine vorba despre Infrastructură, Dorel Mitulețu și-a propus, printre altele, reabilitarea bulevardului Horia, Cloșca și Crișan, modernizarea tuturor străzilor neasfaltate din Calafat (după realizarea extinderii rețelei de alimentare cu apă și canalizare), reabilitarea străzilor și a trotuarelor deteriorate ori modernizarea falezei municipiului Calafat. De asemenea, administrația liberală vizează finalizarea extinderii rețelei de apă și canalizare pe toate străzile unde aceasta lipsește, finalizarea construirii rețelei interioare de distribuție a gazelor naturale în Calafat, modernizarea pieței agroalimentare, dar și construirea unor noi locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe.

La capitolul Sănătate, edilul va merge mai departe cu procesul de modernizare a

Spitalului Municipal Calafat, construirea unei noi policlinici la standarde moderne pentru medicii de familie din cartierul Mogador, modernizarea policlinicii medicilor de familie din cartierul Traian, dar și construirea unui cămin pentru bătrâni în Calafat, precum și a unei cantine sociale pentru persoanele defavorizate.

Nu este lăsată deoparte nici Educația, fiind vizată modernizarea tuturor sălilor de clasă din școli și licee, amenajarea unor cantine cu mâncare caldă pentru elevii din unitățile de învățământ, dar și modernizarea laboratoarelor școlare și a bazelor sportive din cadrul unităților de învățământ.

Când vine vorba despre Cultură, administrația Dorel Mitulețu are în vedere modernizarea Casei de Cultură Calafat, reabilitarea Muzeului de Artă și amenajarea unui amfiteatru în aer liber, dotarea căminelor culturale din Golenți, Basarabi și Ciupercenii Vechi pentru organizarea de evenimente, precum și susținerea ansamblurilor locale de muzică și dans și dezvoltarea Taberei Folk.

Cod AEP:21240015