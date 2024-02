IQ DIGITAL Summit CRAIOVA | Speakeri globali și lideri din tehnologie, pe scena Teatrului Național “Marin Sorescu” – în 28 martie. Iată cum poți participa!

Seria IQ DIGITAL Summit continuă în capitala Olteniei, la Craiova.

În 28 martie, Teatrul Național „Marin Sorescu” va fi locul unde cunoscuți speakeri internaționali se vor întâlni cu experți români și cu reprezentanți ai comunității de business din sudul României, în cadrul unui concept realizat de Upgrade 100 în parteneriat cu George – inovație BCR. Partener tech: Vodafone.

Detalii, pe scurt, mai jos. Versiunea detaliată – cu video și alte linkuri utile – este aici.

🎙️ NEUROLEADERSHIP. Printre speakerii-vedetă ai acestei noi ediții se numără celebrul David JP Phillips (foto, în stânga), supranumit Mr. Death by PowerPoint. El este autorul cărții “High on Life”, care tratează modul în care ne putem atinge potențialul gestionându-ne corect emoțiile și biochimia.

🎙️ SMART WORK – STRATEGIE. Pe scenă va fi și Rahaf Harfoush (foto, în dreapta) – autoarea cărții “Yes, we did!” despre prima campanie digitală politcă de amploare din istorie, cea pentru alegerea lui Barack Obama, la care a participat direct. Ea e și autoarea altor două cărți cunoscute. Cea mai recentă – “Hustle & Float” – a stârnit numeroase discuții legate de teza pe care o susține: eficiența nu presupune multă muncă, ci muncă inteligentă.

>> FORMULARUL DE ÎNSCRIERI ESTE AICI <<

🎙️ BIOHACKING. Lor li se adaugă o seamă alți experți, printre care se numără antreprenorul român Emi Gal. El a creat în SUA un startup denumit EZRA, care detectează timpuriu cancerul, cu ajutorul A.I.

Cei care cunosc istoria recentă a tehnologiei din România își amintesc că Emi era prezentat în presa anilor 2000 ca un tânâr cu super-potențial al industriei tech locale.

Predicția s-a dovedit corectă: în 2016, el a vândut companiei franceze TeAds tehnologia de publicitate video pe care o dezvoltase sub brandul Brainient.

Acum biohacker și investitor, Gal a devenit un antreprenor de succes și peste ocean.

🎙️ ANTREPRENORIAT LOCAL. Un alt speaker care a confirmat prezența la IQ DIGITAL Summit Craiova este un exemplu de succes din regiune: neconvenționalul antreprenor Ilie Pană (foto).

El a avut curajul să facă două afaceri de producție în două domenii interesante: o fabrică de șosete (“Laboratorul de Șosete”) și una de detergent (“Farmacia de Detergent”) – pe care le promovează într-un mod total nou.

🎙️ ADMINISTRAȚIE ȘI EDUCAȚIE. Ca de obicei, IQ DIGITAL își continuă și misiunea de a construi punți între mediul de business matur, startup-uri tech, administrația publică locală și mediul academic.

Pe scenă vor mai urca antreprenori locali precum Adrian Cătălin Petrișor – Prima Medical sau Claudia Moga-Olaru – Romsir, precum și reprezentați ai administrației locale și ai comunității academice, cum e președintele Senatului Universității din Craiova, profesorul Leonard Mănescu.

🎙️ MOMENTE SPECIALE. Nu vor lipsi momente speciale – prin care vom vedea cum tehnologia oferă un viitor mai bun. Aceste momente vor fi asigurate de invitate precum Diana Brătucu, un director de școală gimnazială care demonstrează că poți avea spirit de antreprenor și când lucrezi la stat, sau Camelia Crișan, care conduce programul Code Kids, care le asigură copiilor talentați din comunități rurale șansa de-a se dezvolta învățând programare.

🎙️ VIZIUNE. Din partea co-producătorului George – Inovație BCR, la Craiova va fi prezent Ionuț Stanimir, director de marketing și comunicare al BCR. El va vorbi despre viziunea prin care un oraș se poate transforma, prin tehnologie.

Partenerul tech VODAFONE va fi reprezentat de Alexandra Olaru – director Legal-External Affairs, care va aborda tema impactului pozitiv al tehnologiei asupra vieților noastre.

În curând urmează să fie anunțați și alți speakeri. Ca de obicei, partenerii seriei IQ DIGITAL fac posibilă participarea la Summit doar pe baza unei aplicații online – nu contra cost.

