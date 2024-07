OBSENTUM a deschis oficial magazinul din Promenada Mall Craiova

Gazda celor mai importante nume din parfumeria de nișă, încă din luna decembrie a anului trecut, Obsentum, The House of Forbidden Scents, a marcat pe 9 iulie deschiderea oficială în Promenada Mall, magazinul fiind cel de-al 8-lea al rețelei Obsentum in piata locală din România.

Obsentum este mai mult decât un loc în care vibrează creațiile de nișă. Este o experiență dedicată plăcerii de a descoperi un parfum, o esență ambientală, un produs unic de machiaj sau de îngrijire. Este o experiență și un ritual inițiate de o listă impresionantă de branduri ca Xerjoff, Amouage, La Mer, by Kilian Paris, Tiziana Terenzi, Jo Malone London, Atelier des Ors sau Laurent Mazzone, care folosesc atât ingrediente rare în compoziții, cât și blenduri surprinzătoare.

Obsentum este un ritual emoțional care favorizează individualitatea, o obsesie care devine tot mai puternică cu fiecare alegere.