Măldărășanu s-a luat deja de Jovan Markovic: “Te poţi planona!”

AFC Hermannstadt şi Unirea Slobozia au remizat, 1-1, vineri, într-o partidă care a deschis etapa a treia din Superliga. Gazdele au marcat prin Alessandro Murgia (’6), iar Dmytro Pospelov a punctat pentru ialomițeni (’40).

La finalul jocului, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, şi-a criticat echipa, dar în special pe Jovan Markovic, atacant împrumutat de la Universitatea Craiova.

“Inexplicabil am făcut un pas înapoi. Apare acea greseală la o fază fixă, suntem neatenți, pleacă Serbănică și centrează. Până la acel gol am avut momente în care am suferit. Am pus presiune, am controlat mai bine jocul, dar n-am marcat. Din păcate am luat doar un punct. Trebuie să fim mai umili, avem mult de muncă. Trebuie să te pui în slujba echipei”, a spus Măldărășanu, la Digi Sport.

”Markovic are calitate. I-am cerut și lui, și lui Chițu, să dea 10% mai mult decât au dat până acum. Atâta timp cât a vrut să vină aici, noi îl putem ajuta. Ajungi într-un moment în care te poți plafona. Are o vârstă bună. Trebuie să dea mai mult, trebuie să fie conștient”, a mai spus Măldărășanu.

Superliga, etapa 3

Vineri, 26 iulie: AFC Hermannstadt – Unirea Slobozia 1-1, ora 22.00: FCSB – Oțelul Galați.

Sâmbătă, 27 iulie – ora 19.00: Poli Iași – Gloria Buzău, ora 22.00: Sepsi – Dinamo.

Duminică, 28 iulie – ora 19.00: Farul Constanța – FC Botoșani, ora 22.00: CFR Cluj – Universitatea Craiova.

Luni, 29 iulie – ora 19.00: UTA Arad – U Cluj, ora 22.00: Petrolul Ploiești – Rapid.

Clasament: 1. Sepsi 6 puncte (golaveraj 3-1), 2. Slobozia 5 (4-3), 3. U Cluj 4 (4-2), 4. „U“ Craiova 4 (4-2), 5. CFR Cluj 4 (5-4), 6. Oțelul 4 (3-2), 7. Dinamo 3 (6-4), 8. Iași 3 (1-1), 9. Rapid 2 (3-3), 10. FCSB 2 (3-3), 11. Hermannstadt 2 (2-4), 12. Buzău 1 (1-2), 13. Farul 1 (0-1), 14. UTA 1 (3-5), 15. Petrolul 1 (1-4), 16. Botoșani 0 (2-4).

Citeşte şi: NK Maribor – “U” Craiova 2-0 / Costel Gâlcă: “Un rezultat decepţionant”