SCMU Craiova a pierdut primul meci din seria cu Arcada Galați, scor 1-3, din sferturile de finală ale Diviziei A1 la volei masculin. Oltenii s-au mişcat bine, şi-au jucat şansa, dar, la final, motive de bucurie au avut doar gazdele.

Craiovenii au avut un prim set excelent putem spune, cu multe puncte frumoase. Au condus cu 16-12 și chiar 21-17, dar Arcada a revenit, pe alocuri, nesperat. De la 23-18, gălăţenii au reuşit 7 puncte consecutive, iar setul a trecut în contul lor cu 25-23. Actul al doilea a fost, din păcate, la îndemâna gazdelor, care au condus cap-coadă şi şi-au dublat avantajul pe tabelă după 25-21.

Alb-albaştrii n-au renunţat la luptă, iar actul al treilea le-a revenit, după un set în care au condus în permanență (25-17). Echilibrul s-a menținut și în setul al patrulea, Craiova a fost în față la un punct până la 19-18, dar gălățenii au gestionat mai bine finalul partidei şi şi-au adjudecat prima victorie.

SCMU Craiova: Polomac 11 puncte, Cuk 11, Mihălescu 12, Catrina 3, Brzakovic 20, Sulista 6 – Kumagai (L). A mai intrat: Baesso.

Al doilea meci al seriei are loc la Craiova, pe 8 aprilie. Se joacă după sistemul cel mai bun din trei întâlniri.

Citeşte şi: Gala Sportului Doljean și-a ales premianții anului 2025! Vezi cine s-a aflat pe listă!





