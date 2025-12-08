7.9 C
Volei (m) / SCMU Craiova a pierdut la zero pe terenul Arcadei Galați

De Tiberiu Cocora

Echipa masculină de volei SCMU Craiova a pierdut cu scorul de 3-0 (25-22, 25-23, 25-17) meciul disputat pe terenul formației Arcada Galați, duminică, în etapa a 8-a din cadrul campionatului național Divizia A1.

Primele două seturi au fost echilibrate, de fiecare dată cu Arcada scăpată în câștigătoare. Actul al patrulea a fost și ultimul al meciului, pentru că alb-albaștrii nu au mai putut ține ritmul cu adversarii și au cedat la 17.

SCMU Craiova: Chirino 4 puncte, Cuk 4, Mihălescu 8, Baesso 15, Cuciureanu 9, Brzakovic 9 – Kumagai (L). Au mai intrat: Catrina, Șilvășan-Pașca – Cosma (L).

SCMU Craiova va juca în etapa următoare pe teren propriu împotriva campioanei Dinamo București.

