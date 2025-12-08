F1 / Max Verstappen, fără regrete: „Sunt foarte mândru că nu am renunțat!“

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), clasat pe locul secund în Campionatul Mondial de Formula 1, în spatele britanicului Lando Norris (McLaren), a afirmat că nu are ‘niciun regret’ pentru că a ratat la limită al cincilea său titlu consecutiv în Marele Circ, după o revenire neașteptată în partea a doua a sezonului.

Verstappen a estimat că sezonul său a fost un adevărat montagne russe.

„Au fost câteva momente bune, dar mai ales dificile. Sunt însă foarte mândru că nu am renunțat niciodată. Și, din nou, aceasta este o lecție pentru viitor. Pentru toată lumea, chiar și atunci când simți că ai ieșit din joc, nu trebuie să renunți niciodată. Trebuie să continuăm să muncim din greu pentru a încerca să înțelegem problemele și niciodată nu se știe ce se poate întâmpla“, a declarat Max.

Referindu-se la cursa de duminică, pe care a câștigat-o, Verstappen a precizat: „Sincer, am maximizat tot ce am putut. Ne-am asigurat pole position-ul și am câștigat cursa. De asemenea, cred că am menținut un ritm foarte puternic pe tot parcursul cursei. Așa că nu aș fi putut face mult mai mult. Cred că ceea ce ne-a îngreunat puțin lucrurile a fost faptul că Oscar (Piastri, al doilea în Marele Premiu de la Abu Dhabi) a avut o strategie diferită. Dar, per total, sunt foarte mândru de weekendul pe care l-am avut din nou. Am dat totul, iar mașina a fost plăcută de condus“

