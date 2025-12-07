A pierdut la Abu Dhabi, dar tot e cel mai bun! Lando Norris, noul campion mondial în Formula 1

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câștigat duminică primul său titlu de campion mondial în Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), cursă câștigată, pe circuitul Yas Marina, de pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull).

Lider în clasamentul piloților înaintea acestei ultime etape din F1, Norris trebuia doar să ocupe un loc pe podium, nu neapărat primul, la finalul cursei, pentru a-și adjudeca trofeul, ceea ce s-a și întâmplat, el terminând pe locul 3. Pe locul 2 s-a clasat în această cursă coechipierul lui Norris, australianul Oscar Piastri.

Olandezul, care a fost în urmă cu peste 100 de puncte la sfârșitul verii, a avut o revenire magnifică în ultima treime a sezonului, dar în cele din urmă a fost cu două puncte în spatele lui Norris (423 de puncte față de 421). Piastri, care a condus campionatul mai mult de jumătate din sezon, a terminat pe locul trei (410 puncte).

Norris, în vârstă de 26 de ani, a fost constant pe tot parcursul sezonului, terminând pe podium de 18 ori în 24 de curse. A câștigat șapte Mari Premii, la fel ca și coechipierul său, Piastri. Verstappen a câștigat de opt ori.

În spatele trioului fruntaș, monegascul Leclerc a terminat pe locul patru, devansându-i pe George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) și Lewis Hamilton (Ferrari).

În campionatul constructorilor, în spatele lui McLaren, care își asigurase deja titlul cu mult timp în urmă, Mercedes și-a menținut locul al doilea, devansând Red Bull și Ferrari.

Clasamentul general final al piloților:

1. Lando Norris (Marea Britanie) 423 pct.

2. Max Verstappen (Olanda) 421

3. Oscar Piastri (Australia) 410

4. George Russell (Marea Britanie) 319

5. Charles Leclerc (Monaco) 242

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 156

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 150

8. Alexander Albon (Thailanda) 73

9. Carlos Sainz Jr (Spania) 64

10. Fernando Alonso (Spania) 56

11. Isack Hadjar (Franța) 51

12. Nico Hulkenberg (Germania) 49

13. Oliver Bearman (Marea Britanie) 42

14. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 38

15. Esteban Ocon (Franța) 38

16. Lance Stroll (Canada) 34

17. Yuki Tsunoda (Japonia) 33

18. Pierre Gasly (Franța) 22

19. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 19

20. Franco Colapinto (Argentina) 0

21. Jack Doohan (Australia) 0



Clasamentul final al constructorilor:

1. McLaren-Mercedes 833 pct.

2. Mercedes 469

3. Red Bull 451

4. Ferrari 398

5. Williams-Mercedes 137

6. Racing Bulls-Red Bull 92

7. Aston Martin-Mercedes 90

8. Haas-Ferrari 80

9. Sauber-Ferrari 68

10. Alpine-Renault 22

