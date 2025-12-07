6.8 C
Craiova
luni, 8 decembrie, 2025
Handbal (f) / România a încheiat pe locul 9 la Campionatul Mondial

Handbal (f) / România a încheiat pe locul 9 la Campionatul Mondial

De Tiberiu Cocora

Naționala feminină de handbal a României s-a clasat pe locul 9 la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, după ce a învins Elveția cu scorul de 36-24 (18-9), duminică seară, la Rotterdam, în ultimul său meci din Grupa principală 1.

Practic, la câteva minute după startul partidei, problema învingătoarei s-a lămurit. Și, până la finalul întâlnirii, scorul doar a luat proporții, în favoarea noastră.

Lorena-Gabriela Ostase a marcat 8 goluri, Sorina-Maria Grozav 6, Alexandra Gabriela Dumitrașcu 4, Ioana-Rebeca Necula 3, Cristina Laslo 3, Alicia-Maria Gogîrlă 3, Mihaela Andreea Mihai 2, Sonia-Mariana Seraficeanu 2, Elena Roșu 2, Sonia Vasiliu 1, Alisia Lorena Boiciuc 1, Asma Elghaoui 1.

România a înregistrat patru victorii și două egaluri la acest turneu final, aceasta fiind cea mai bună clasare a tricolorelor la ultimele cinci ediții, după 10 în 2017, 12 în 2019 și 2023 și 13 în 2021. ”Tricolorele” s-au impus în 4 dintre cele 6 jocuri disputate la CM, toate în care porneau cu prima șansă: 33-24 cu Croația, 31-27 cu Japonia, 37-17 cu Senegal și 36-24 cu Elveția.

Pentru a ajunge în sferturile de finală, România trebuia să învingă și o echipă mai puternică, însă a cedat atât în fața Danemarcei, 31-39, cât și cu Ungaria, 29-34.

Lionel Messi, campion în MLS cu Inter Miami



