Volei (m) / Italia, cea mai bună echipă a lumii! A cucerit al cincilea titlu mondial

Naţionala Italiei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10). Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani. România, revenită la CM după 43 de ani, s-a clasat pe locul 29 din 32 de participante.

Tot duminică, în finala pentru bronzul mondial, Polonia – Cehia, scor 3-1. În semifinale, Bulgaria a învins Cehia cu 3-2, iar Italia a dispus de campioana europeană Polonia, cu 3-0.

Italia a cucerit al cincilea trofeu mondial, după cele din 1990, 1994, 1998 şi 2022, având în palmares şi medalia de argint din 1978. La rândul său, Bulgaria a mai jucat finala CM o singură dată, în 1970, când a obţinut medalia de argint. Mai are patru medalii mondiale de bronz, ultima câştigată în 2006.

România, prezentă după 43 de ani la un Campionat Mondial

După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe. Chiar dacă a pierdut toate cele trei meciuri, 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia, 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A), tricolorii au arătat un joc curajos şi s-au ridicat onorabil la nivelul aşteptărilor.

