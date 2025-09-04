Volei (m) / România, pregătită de debutul la Mondial: „Este un moment foarte important!“



Echipa națională de volei a României participă în perioada 12-28 septembrie, la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine, după o pauză de 43 de ani. Prima reprezentativă se află în Grupa B și va întâlni Polonia (13 septembrie), Olanda (15 septembrie) și Qatar (17 septembrie).

Selecționerul României, Sergiu Stancu, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că prima reprezentativă are nevoie de două victorii pentru a depăși faza grupelor.

„Plusul nostru este cu siguranță forța grupului, care este unul foarte unit. De ceva ani lotul are cam aceeași componență și iată că rezultatele au apărut. De aceea spun că forța grupului este cea care va face diferența, pentru că ne așteaptă meciuri foarte grele. Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii, așa sunt calculele. Înseamnă mult două victorii când știi că trebuie să le obții, dar când le-ai obținut devine ceva normal. Dar cu siguranță ni le dorim în grupă pentru că vom face totul pentru a ne atinge obiectivul.

Este un moment foarte important pentru voleiul românesc. După o perioadă foarte îndelungată, iată, ne prezentăm la un Campionat Mondial. Ne dorim foarte mult să avem o evoluție bună și să reprezentăm cu cinste voleiul românesc. Sigur că acolo vor participa cele mai bune echipe din lume, dar faptul că după 43 de ani naționala României este din nou pe scena voleiului mondial nu poate decât să ne bucure“, a spus Sergiu Stancu, pentru FRVolei.

Programul din grupe este chiar avantajos

Selecţionerul este de părere că programul din faza grupelor avantajează prima reprezentativă a României.

„Cred că ne avantajează programul, faptul că întâlnim Polonia, care ocupă azi locul 1 în clasamentul mondial. Pentru că tracul și emoțiile inerente la început de competiție le vom avea în acel prim meci, iar de acolo înainte orice evoluție bună ne va da încredere. Olanda este o echipă cu jucători de top, dar eu cred că o putem învinge. Iar Qatar poate părea o echipă exotică, însă are în componență cinci jucători naturalizați, patru din fosta Iugoslavie naturalizați și unul din Brazilia, așa că nu este o echipă pe care să nu o băgăm în seamă. Din păcate, Alexandru Rață nu va face deplasarea pentru că are o problemă medicală și nu poate fi refăcut în timp util“, a încheiat Stancu.

Marian Bala: „Acest Campionat Mondial înseamnă foarte mult!“

De asemenea, căpitanul echipei naționale, Marian Bala, a declarat că, deși el și colegii săi vor participa pentru prima oară la un Campionat Mondial, vor încerca să dea maximum la fiecare meci al turneului final găzduit de Filipine.

„Pentru noi acest Campionat Mondial înseamnă foarte mult pentru că nu am mai participat niciodată. Vrem să continuăm și acolo parcursul bun al echipei naționale. Avem o echipă destul de tânără, o echipă de perspectivă și vrem să acumulăm în continuare puncte pentru a rămâne la acest nivel. Din păcate, vara aceasta au apărut multe accidentări și ne lipsesc unii jucători de care aveam nevoie. Așteptările cu siguranță vor fi mari, chiar dacă suntem pentru prima oară la un Campionat Mondial. Însă cei care vom fi acolo vom încerca să dăm maximum. În același timp trebuie să rămânem și cu picioarele pe pământ pentru că întâlnim, totuși, Polonia în primul meci. Însă Olanda și Qatar nu mi se par echipe de nebătut“, a spus şi Bala.

