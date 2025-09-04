Jannik Sinner nu i-a dat nicio șansă lui Lorenzo Musetti, pe care l-a învins cu 6-1, 6-4, 6-2, și s-a calificat pentru a doua oară la rând în semifinalele de la US Open. Liderul ATP a atins o serie de borne impresionante, care îl includ în câteva categorii selecte în istoria tenisului.

Elevul lui Darren Cahill și Simone Vagnozzi a jucat impecabil pe aproape întreaga durată a partidei și s-a impus cu 6-1, 6-4, 6-2, după fix două ore de joc. Sinner a jucat numai 61% din puncte cu primul serviciu, dar le-a câștigat aproape pe toate (42 din 46), și a fost perfect în momentele când adversarul a avut șanse de break, salvându-le pe toate (7).

Așadar, Jannik Sinner s-a calificat pentru a doua oară la rând în semifinalele de la Flushing Meadows. În careul de ași de la New York e și Novak Djokovic, iar italianul și sârbul formează doar a 4-a pereche de jucători din Era Open care ajunge în semifinale la toate cele 4 Grand Slam-uri dintr-un sezon. Asemenea situații s-au mai întâmplat în 1969 (Roche – Laver), 2008 (Nadal – Federer) și 2011 (Murray – Djokovic).

Sinner, Alcaraz și Djokovic au ajuns în semifinale și la Roland Garros și Wimbledon, iar accederea lor în penultimul act la US Open marchează o premieră după 13 ani. Ultima dată când un trio de jucători a jucat semifinale la 3 Grand Slam-uri la rând a fost între US Open 2011 și Roland Garros 2012, scrie Eurosport.

În semifinale dă peste un jucător cu palmares pozitiv în meciurile directe

În semifinale, Sinner îl va întâlni pe canadianul Felix Auger-Aliassime, pe care l-a învins clar luna trecută la Cincinnati, cu 6-0, 6-2. Auger-Aliassime (numărul 27 mondial) s-a calificat în penultimul act după un meci disputat cu australianul Alex De Minaur (8 ATP), cu 4-6, 7-6 (9/7), 7-5, 7-6 (7/4). Paradoxal, canadianul are palmares pozitiv în fața liderului mondial.

Singura semifinală la un turneu de Mare Șlem a canadianului data din 2021, chiar la New York.

