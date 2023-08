Volei (m) / Se dă startul Europeanului! România întâlneşte Portugalia la debut

Reprezentativa masculină de volei a României debutează miercuri, 30 august, de la ora 20.00, în grupa D a Campionatului European, contra Portugaliei, echipă pe care a mai întâlnit-o anul acesta în Golden League. Campionatul European este găzduit la această ediție de patru țări, Italia, Bulgaria, Macedonia de Nord și Israel.

„Tricolorii” vor evolua în Grupa D, una dificilă, în care se remarcă imediat prezența campioanei olimpice, Franța, și din care mai fac parte Turcia, Portugalia, Grecia și Israelul. Pentru a avansa în optimile de finală, selecționata tricoloră trebuie să se claseze pe unul dintre primele patru locuri.

România s-a aflat în aceeași grupă, A, cu Turcia și Portugalia anul acesta în Golden League, reușind o victorie, contra Turciei, 3-2 în deplasare, cedând însă celelalte trei partide, 2-3 cu același adversar, respectiv 0-3 și 2-3 cu lusitanii. Turcia chiar a câștigat Golden League, 3-2 în ultimul act cu Ucraina.

„Avem o grupă grea, dar, cu excepția Franței, cred că avem șanse în fața celorlalte echipe. Cu Portugalia ne-am întâlnit în Golden League și le-am simțit pulsul, la fel cu Turcia, pe care am reușit să-i învingem în deplasare. Israel are avantajul de a juca acasă, iar Grecia e o echipă pe care am mai întâlnit-o, îi cunoaștem valoarea”, a spus selecționerul Sergiu Stancu, citat de Gsp.

Lotul României pentru Campionatul European:

Libero: Sergio Diaconescu (SCM U Craiova), Karol Kosinski (Rapid București)

Extreme: Mircea Peța (Steaua București), Daniel Chițigoi (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Polonia), Adrian Aciobăniței (Skra Bełchatów, Polonia), Marian Bala (Arcada Galați)

Coordonatori: Filip Constantin (Rapid București), Claudiu Dumitru (Steaua București)

Centri: Bela Bartha (Dinamo București), Andrei Butnaru (Arcada Galați), Robert Călin (SCM U Craiova), Ștefan Lupu (Corona Brașov)

Opus: Rareș Bălean (Dinamo București), Alexandru Rață (Tectum Achel, Belgia)

Staff: Sergiu Stancu – antrenor principal, Răzvan Parpală – antrenor secund

Programul României la Euro 2023:

30 august, ora 20:00 » România-Portugalia

31 august, ora 20:00 » România-Israel

1 septembrie, ora 16:00 » România-Turcia

3 septembrie, ora 17:00 » România-Grecia

4 septembrie, ora 17:00 » România-Franța

Grupele Europeanului:

GRUPA A (Bologna, Perugia, Amcona) »Belgia, Estonia, Germania, Italia, Serbia, Elveția

GRUPA B (Varna) » Bulgaria, Croația, Finalnda, Slovenia, Spania, Ucraina

GRUPA C (Skopje) » Cehia, Danemarca, Muntenegru, Țările de Jos, Polonia

GRUPA D (Tel Aviv) » Franța, Grecia, Israel, Portugalia, România, Turcia

