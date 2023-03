Dan Pascu, euforic: „Ceea ce ni s-a întâmplat este fantastic, de nedescris“

SCMU Craiova a triumfat în premieră în Cupa României şi a ridicat duminică trofeul mult râvnit. Pentru a reuşi acest rezultat fantastic, voleibaliştii pregătiţi de Pascu şi Mitru au fost nevoiţi să „dărâme“ două dintre cele mai tari echipe din Divizia A1, Steaua Bucureşti şi Arcada Galaţi.

Tehnicianul oltean Dan Pascu a vorbit în exclusivitate pentru GdS despre cele trăite în Final Four-ul Cupei şi câte emoţii au fost la mijloc între semifinală şi finală. De asemenea, acesta îşi apleacă pălăria în faţa elevilor săi, despre care a avut doar cuvinte de laudă.

„Am trăit la intensitate maximă fiecare moment din acest Final Four. Am simţit din partea băieţilor o dorinţă de victorie şi o mobilizare exemplară. Dacă nu aveau această dârzenie şi nu erau montaţi, nu aveam nicio şansă să câştigăm vreun joc. Faptul că şi-au dorit şi au luptat, este senzaţional pentru mine. Am spus înainte că pornim de pe poziţia a patra, deci aveam a patra şansă la câştigarea trofeului. Să nu uităm că am bătut-o pe Steaua, echipa care se află pe primul loc şi a pierdut un singur meci până în prezent, iar apoi pe Arcada, care este oricum campioana şi trecuse în semifinale de Dinamo, o altă formaţie puternică“, a declarat Dan Pascu, pentru GdS.

„Se joacă alt volei în Cupă“

Antrenorul grupării din Bănie se mândreşte cu ceea ce a obţinut la această echipă şi este de părere că, de fiecare dată, jocul se schimbă când sunt în faţă meciuri de o asemenea importanţă.

„În momentul în care ajungi în partea finală a campionatului sau în Final Four-ul Cupei se joacă alt volei. Aici intervine presiunea sub care se joacă toate meciurile, stresul, deci sunt mulţi factori care trebuie gestionaţi aşa cum trebuie. Din punctul ăsta de vedere stăm bine, se pare că am gestionat excelent aceste ultime partide, inclusiv cea cu Rapid, de la mijlocul săptămânii trecute. Ceea ce ni s-a întâmplat este fantastic din toate punctele de vedere, nu se poate descrie în cuvinte.

În acest club, la nivel naţional, aveam un titlu de campion, dar nu şi Cupa României. Sunt singurele trofee de când s-a înfiinţat clubul, deci cu atât mai mult mândria şi bucuria mea şi a noastră este specială. Mai mult de atât, acest trofeu a venit după ce am învins echipe cu buget dublu faţă de noi“, a mai punctat antrenorul formaţiei alb-albastre.

Concentrarea rămâne neclintită

Întrebat dacă în rândul echipei va apărea o automulţumire după acest triumf, antrenorul Craiovei a replicat categoric: „Nu va exista o automulţumire acum şi să ne lăsăm pe tânjeală! Garantez asta! Am jucători în echipă cu multă experienţă, nu au teribilismul tinerilor să se culce pe o ureche. Acest rezultat ne obligă pe mai departe şi toată lumea este conştientă acum că putem lupta de la egal la egal cu oricine“.

